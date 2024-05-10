Три знака Зодиака, которым сегодня будет под силу любое дело

Нынешний день благоприятен для любых действий – главное, чтобы они были максимально активными, тогда удастся достичь любой – даже самой грандиозной – цели. Единственное, чего стоит избегать – это лень и ничегонеделание, это создаст плохой задел на ближайший лунный месяц.

Сегодня, 10 мая, активно действовать нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них под силу будет любое дело.

Овен

Овны могут достичь любой цели, но, как правило, прикладывают к этому серьезные усилия – образно говоря, бьются лбом о стенку, чтобы получить желаемое. Сегодня они вполне могут одолеть любое – даже самое сложное и неподъемное – дело без вреда для своего здоровья.

Близнецы

Близнецы – не самый трудолюбивый знак Зодиака, скорее, напротив: они любят получать то, что хотят, ничего для этого не делая, и часто им это удастся. Но сегодня им удастся добиться результата легко и без особого усердия, что их несомненно порадует.

Скорпион

Скорпионы не любят легких побед – они считают, что проект, над которым они недостаточно потрудились, не достоин похвалы – как от окружающих людей, так и от них самих. Сегодня они смогут изменить свое мнение о трудоемкости их работы: высокого результата удастся достичь без усилий.

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