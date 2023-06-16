Три знака Зодиака, которым сегодня будет сопутствовать удача

День, по мнению астрологов всех школ, максимально благоприятен для любых дел, поэтому, если в планах числится новый важный проект, не стоит терять времени – необходимо, несмотря на финал недели, приступить к работе. Закономерным является предположение о том, что начатые сегодня дела – во всех сферах жизни и деятельности – обречены на успех.

Сегодня, 16 июня, на успех в любых начинаниях могут рассчитывать представители всех знаков Зодиака, но трем из них удача будет сопутствовать особенно.

Самый семейный зодиакальный знак, Рак (22.06 – 22.07), одиночество переносит с трудом – можно сказать, чувствует себя не в своей ракушке. Для них главное везение нынешнего дня – обретение человека, с которым можно вступить в брак, обеспечив себя душевным теплом и домашним уютом. Главное, не упустить шанс на судьбоносное знакомство, поскольку найти такой же – подходящий во всех отношениях вариант – будет непросто.

Скорпионы (24.10 – 22.11) очень трепетно относятся к своей работе – точнее, к собственному продвижение по карьерной лестнице. Похоже, сегодня они получат все основания для довольства собой и своим положением: усилия, которые они в последнее время прилагали, дадут свои результаты. Начальство наверняка их оценит, а значит, можно будет рассчитывать на приятные перемены.

Расточительные и щедрые Стрельцы (23.11 – 21.12), которые очень любят тратить деньги – причем как на себя, так и на других – редко обдумывают и просчитывают свои траты, из-за чего часто оказываются, что называется, на мели. Сегодня им удастся поправить свое материальное положение: им могут предложить подработку, за которую заплатят более чем щедро.

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