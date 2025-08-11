Гороскоп / © Credits

Важно держать под контролем слова и мысли, а также не желать никому плохого, поскольку проклятия в чужой адрес могут очень быстро вернуться бумерангом.

Сегодня, 11 августа, как, впрочем, и всегда, нельзя желать зла кому-либо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них проклятия могут быть особенно опасными.

Рак

Раки один из самых злопамятных знаков Зодиака — они никогда не прощают обиды. Сегодня, видимо, обидчик настолько сильно заденет представителей знака, что они призовут на его голову страшную кару — быстрота и полнота бумеранга изумит их до глубины души.

Скорпион

Скорпионы, будучи представителями самого обидчивого знака Зодиака, услышав в свой адрес нелицеприятные вещи от близкого им человека, могут начать проклинать его на все лады. Все высказанное сегодня не только моментально воплотится в жизнь, но и также быстро вернется обратно.

Рыбы

Рыбы не забывают обид, которые им наносят, но не всегда действуют сразу — акту возмездия подготовиться, Но сегодня они рискуют впасть в истерику и, начать проклинать человека, который, как им покажется, из обидел, сразу, рискуя так же быстро получить все сказанное ими бумерангом.