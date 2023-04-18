Три знака Зодиака, которым сегодня категорически не рекомендуется впадать в пессимизм

День, когда астрологи, учитывая все небесные факторы, настоятельно советуют избегать разрушений, чего бы они ни касались – материальных предметов любого рода, отношений или человеческой души. Именно поэтому под особым запретом сегодня находятся негативные моральные процессы – такие как грусть, уныние, тоска, депрессия и пессимизм по отношению не только к событиям своей жизни, но и к картине мира в целом.

Сегодня, 18 апреля, впадать в пессимизм нежелательно всем, но для трех знаков зодиакального круга такое настроение категорически не рекомендуется.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – не самый эмоциональный знак Зодиака: как правило, его представители обладают серьезным запасом терпения, что позволяет им долгое время не реагировать на внешние раздражители. Но сегодня их количество может перейти в качество, что приведет их к пессимистическому взгляду на мир. Несложно предположить, что он негативно отразится на профессиональных усилиях и личных отношениях.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, впав в пессимизм, под влиянием момента вполне могут, как говорится, натворить дел, о которых впоследствии пожалеют, но исправить уже ничего не смогут. Для того чтобы избежать такого варианта развития событий, всего-то и надо отвлечься от раздражителей, которые вызывают негативную реакцию, и переключиться на позитивные – и все, проблема решена.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы часто впадают в уныние, и поводов для таких настроений им, как правило, не нужно – они в таком свете видят происходящие с ними события и мир в целом. От негативизма их отвлекают только романтические чувства, поэтому сегодня звезды настоятельно советуют им влюбиться – хотя бы ненадолго. В результате они забудут обо всем – в том числе и плохом, что еще вчера казалось неизбежным.

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