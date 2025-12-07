Три знака Зодиака, которым сегодня категорически не стоит никого осуждать

Гороскоп / © Credits

По этой причине сегодня не стоит обсуждать — и, тем более, осуждать — кого-либо, впрочем, этого не стоит делать всегда.

Сегодня, 7 декабря, осуждать окружающих людей не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такой стиль поведения особенно нежелателен.

Овен

Овны — с силу своей эмоциональности — торопятся судить других, не рассмотрев при этом всех обстоятельств, которые могли привести к совершенной ошибке. Сегодня звезды советуют им никого не осуждать, поскольку ошибка может быстро вызвать чувство неловкости.

Рак

Раки, при всей своей доброжелательности, очень даже не против посплетничать. Однако сегодня, не приняв во внимание целый ряд объективных факторов, представители знака рискуют ошибиться и обвинить того, кого осуждают, в грехах, к которым тот не имеет никакого отношения.

Рыбы

Рыбам часто кажется, что они знают о жизни лучше других, поэтому могут давать оценочные суждения об окружающих. Сегодня они могут крупно ошибиться, поэтому звезды предостерегают их от голословных обвинений, за которые им впоследствии будет как минимум неудобно.

