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Три знака Зодиака, которым сегодня категорически нельзя брать деньги в долг

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня категорически нельзя брать деньги в долг

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Финансовые потоки нынешнего дня медлительны, неповоротливы и ограничены – даже ожидаемые денежные средства могут задержаться в пути, не говоря уже о выплатах, которые не были запланированы, но при этом могли бы поправить материальное положение. Особенно нежелательно иметь дело с заимствованиями – взяв деньги в долг, скорее всего, нескоро удастся расплатиться с кредитором. 

Сегодня, 13 июня, одалживать деньги не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них долги – категорической табу. 

Предусмотрительные и расчетливые Девы (22.08 – 23.09) стараются ни у кого ничего не одалживать, но сегодня совершенно неожиданно для самих себя могут решить, что им нужно больше средств, чем имеется в их распоряжении. Тем не менее звезды не советуют им их занимать, поскольку мудрость о том, что берешь чужие деньги и на время, а отдаешь свои и навсегда, как будто бы специально придумана о представителях знака. 

Опрометчивые и легкомысленные в денежном отношении Стрельцы (23.11 – 21.12) как правило, охотно берут деньги в долг, если их к этому подталкивают обстоятельства, а потом так же легко их возвращают. Но нынешний день окажется не самым благоприятным для займов – с их возвращением могут возникнуть проблемы, поэтому желательно обойтись своими – пусть и скудными – средствами. 

Взбалмошные и непредусмотрительные Водолеи (21.01 – 18.02), которые редко просчитывают свои действия на несколько ходов вперед, берут кредиты, совершенно не думая о процентах, которые им придется платить.  Деньги, взятые в долг сегодня, могут обрасти большим количеством сопутствующих выплат, поэтому возвращать придется сумму в два раза больше занятой. 

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Дата публикации
Просмотры
1520
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