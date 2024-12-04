Три знака Зодиака, которым сегодня категорически нельзя лениться

День благоприятен ля реализации самых разных проектов – как профессионального, так и хозяйственно-бытового характера: все, что стопорилось в последнее время, начнет стремительно – и успешно – развиваться. Правда, на удачу смогут рассчитывать только те, кто будет активно действовать, а не ждать, когда все сделается само по себе.

Сегодня, 4 декабря, активно действовать нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически нельзя лениться.

Рак

Раков ленивым знаком не назовешь, но время от времени – вот как сегодня – у них пропадает желание что-либо делать. Но, поддавшись слабости, они рискуют упустить важный – прежде всего, профессиональный – шанс, о чем впоследствии могут серьезно пожалеть.

Дева

Девы никогда не бывают довольны наведенным в доме порядком – они считают необходимым по десять раз протирать поверхности, которые и так сияют чистотой. Сегодня звезды сочтут эту их привычку полезной: похоже, на пороге уже стоят гости, которых нужно встретить по всеоружии

Водолей

Водолеи – не самый трудолюбивый знак Зодиака, поэтому – исключительно по причине своей лени – они часто уступают дорогу конкурентам, впоследствии не жалея об этом. Но сегодня случай особый: ставка будет слишком высока, так что лучше не лениться и обозначить свои претензии.

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