Три знака Зодиака, которым сегодня категорически нельзя нервничать

День, когда в отношениях между людьми воцаряется редкая по своей чистоте гармония, которая делает общения легче – в том числе и потому, что людям становится легче понимать – и принимать – друг друга. Главное, в это время – удерживать моральное равновесие и не нервничать из-за вещей, которые мы не в силах изменить.

Сегодня, 30 сентября, беречь нервные клетки необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически нельзя нервничать.

Рак

Раки окажутся особенно мнительными и будут болезненно воспринимать любые, даже совершенно безобидные замечания в свой адрес. Чтобы не нервничать, стоит проанализировать причины, по которым люди говорят им неприятные вещи – скорее всего, окажется, что виной тому внутренние проблемы собеседников.

Дева

Девам, которые ценят душевный покой, не стоит раздражаться по поводам, ничего не значащим в их жизни. Необходимо отделить действительно волнительные поводы от пустых и незначительных и, в соответствии с известной мудростью, смириться с первыми и проигнорировать вторые.

Скорпион

Скорпионам как самому мистическому знаку Зодиака необходимо отказаться от эмоционально восприятия окружающей действительности, особенно если происходящие события – негативного свойства. В любом случае все произойдет так, как должно произойти, а бессмысленная нервотрепка только отнимет энергию.

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