Три знака Зодиака, которым сегодня категорически нельзя ни с кем ссориться

Гороскоп / © Credits

Реклама

Поэтому важно сдерживать свои эмоции и общаться только с приятными людьми, под любым предлогом перенеся на другой день встречи и разговоры с теми, кто по какой-то причине вызывает неприятие или раздражает.

Сегодня, 16 декабря, ссориться с кем-либо не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них встревать в конфликты особенно не рекомендуется.

Лев

Львам важно соблюдать осторожность в отношениях с коллегами, деловыми партнерами, а — особенно! — начальством. Любое неосторожное слово может привести к серьезным последствиям — лишению заслуженной премии, понижении в должности и даже несправедливому увольнению.

Реклама

Весы

Весы, являющиеся одним из самых неконфликтных знаков Зодиака, на этот раз могут вспыльчивость и неприятие чужого мнения. Особенно опасными окажутся ссоры с близкими и любимыми людьми — прежде всего с членами семьи: обидеть их будет очень легко, а наладить отношения — трудно.

Водолей

Водолеям не стоит обижать своих друзей, даже несмотря на то, что они могут быть неправы: от ощущения неприятия их поступков или высказываний избавиться окажется довольно трудно, но возможно, особенно если приложить массу усилий — прежде всего моральных и психологических.

Читайте также: