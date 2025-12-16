- Дата публикации
Три знака Зодиака, которым сегодня категорически нельзя ни с кем ссориться
День чреват ссорами и конфликтами, которые будут возникать буквально на ровном месте, но при этом иметь серьезные последствия.
Поэтому важно сдерживать свои эмоции и общаться только с приятными людьми, под любым предлогом перенеся на другой день встречи и разговоры с теми, кто по какой-то причине вызывает неприятие или раздражает.
Сегодня, 16 декабря, ссориться с кем-либо не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них встревать в конфликты особенно не рекомендуется.
Лев
Львам важно соблюдать осторожность в отношениях с коллегами, деловыми партнерами, а — особенно! — начальством. Любое неосторожное слово может привести к серьезным последствиям — лишению заслуженной премии, понижении в должности и даже несправедливому увольнению.
Весы
Весы, являющиеся одним из самых неконфликтных знаков Зодиака, на этот раз могут вспыльчивость и неприятие чужого мнения. Особенно опасными окажутся ссоры с близкими и любимыми людьми — прежде всего с членами семьи: обидеть их будет очень легко, а наладить отношения — трудно.
Водолей
Водолеям не стоит обижать своих друзей, даже несмотря на то, что они могут быть неправы: от ощущения неприятия их поступков или высказываний избавиться окажется довольно трудно, но возможно, особенно если приложить массу усилий — прежде всего моральных и психологических.
