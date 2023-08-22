Три знака Зодиака, которым сегодня категорически нельзя рисковать

День, когда нельзя рисковать даже в мелочах, в противном случае можно будет потерять и деньги, и работу, и любимого человека. Не стоит ходить по безлюдным улицам в темное время суток, носить с собой крупные суммы денег и надевать дорогостоящие ювелирные отношения.

Сегодня, 22 августа, отказаться от риска в любых его формах необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно соблюдать осторожность.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам звезды настоятельно рекомендуют – хотя бы на день – отказаться от любимого занятия, которым является шопинг. Отправившись за покупками, они рискуют увлечься и потратить больше, чем рассчитывали изначально. Все бы ничего, но эти траты пробьют настолько серьезную дыру в их бюджете, что им придется думать о том, как дожить до следующей зарплаты.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, которые являются, пожалуй, самым доверчивым знаком Зодиака, необходимо соблюдать осторожность, общаясь с малознакомыми или, тем более, совершенно незнакомыми людьми. Рассказав им что-то касающееся их личной жизни, представители знака вскоре могут обнаружить, что их тайны стали, как говорится, достоянием общественности.

Водолей (21.01 – 18.02)

Для Водолеев серьезным фактором риска может стать, как ни странно это прозвучит, общественный транспорт – именно там они могут столкнуться со скандалистами, которые испортят им настроение на целый день, а то и карманниками, «благодаря» которым останутся без средств – в общем, представителям знака лучше прогуляться пешком.

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