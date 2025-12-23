Три знака Зодиака, которым сегодня категорически нельзя стричься

Гороскоп / © Credits

В это время нежелательно ухаживать за своей внешностью, особенно это касается волос, любые манипуляции с которыми находятся под категорическим запретом.

Сегодня, 23 декабря, ухаживать за собой нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически нельзя стричься.

Лев

Львам, которые тщательно ухаживают за своим внешним видом, придется потерпеть, отказавшись от любых манипуляций с волосами. Сделанная сегодня стрижка не только не укрепит и не оздоровит волосы, но и не улучшит внешний вид — скорее наоборот, ухудшит его.

Дева

Девам, скрупулезно следящим за своей внешностью, звезды советуют сегодня даже не расчесываться. Как бы представители знака не расстраивались по этому поводу, им необходимо прислушаться к рекомендация — стрижка может навлечь на свою голову неприятности.

Водолей

Водолеям, в силу своей неорганизованности именно сегодня решившим наконец-то сбегать в парикмахерскую, придется от этого похода. В результате стрижки они не только не избавятся от накопившегося на кончиках волос негатива, но и наоборот — потеряют позитивную энергию.

