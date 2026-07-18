Три знака Зодиака, которым сегодня категорически запрещено совершать плохие поступки

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В это время — как, впрочем, и в любое другое — также нежелательно делать зло другим людям — это чревато серозными негативными последствиями.

В этот день, 18 июля, совершать плохие поступки категорически запрещено представителям всех знаков Зодиака, но трем из них оно может аукнуться особенно плачевно.

Овен

Овны грешат тем, что зачастую сгоряча способны сказать или сделать нечто такое, за что им потом бывает стыдно. Но сегодня они вполне могут пострадать сразу же, задолго до возвращения бумеранга. Во избежание негативных последствий стоит сдерживать свой буйный темперамент.

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Дева

Девы наравне со свойственными им позитивными качествами обладают как минимум одним негативным — они умеют делать едкие замечания, причем, даже очень близким им людям. Сегодня такое поведение может привести к серьезному раздору, а затем и расставанию с дорогим им человеком.

Стрелец

Стрельцы способны совершить дурной поступок по недомыслию — как правило, они сначала делают, а уж потом думают о том, зачем им это было нужно. Возможно, хотя бы сегодняшний день — с его угрозой вероятных неприятностей — заставит их изменить порядок действий.

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