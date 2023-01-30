Три знака Зодиака, которым сегодня легко будет общаться с окружающими

День прилива мощной энергии, которая может сделать реальностью любые – даже очень смелые мечты и планы. Важной составляющей реализации любого важного проекта является умение общаться, поэтому коммуникабельность сегодня является одним из самых востребованных качеств: удачно проведенные переговоры с партнерами – уже половина успеха.

Сегодня, 30 января, коммуникабельностью будут обладать представители всех знаков Зодиака, но трем из них будет особенно легко общаться с окружающими людьми.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы и в любое другое время легко общаются с людьми, но сегодня они и вовсе продемонстрируют коммуникабельность десятого уровня – представителям этого знака удастся найти общий язык даже с самыми несговорчивыми собеседниками. Главное, использовать это качество во благо не только себе – с этим у них, как правило, проблем не возникает, но и тем, с кем они будут договариваться.

Дева (22.08 – 23.09)

Дева – не самый легкий в общении знак Зодиака, они слишком осторожны и даже брезгливы, чтобы всем без исключения открывать свои объятия – как в прямом, так и в переносном смысле. Но сегодня они – неожиданно для себя – почувствуют, что им интересно, а значит, легко и просто разговаривать с людьми – причем даже с теми, кого они раньше обходили стороной. Так им удастся не только пообщаться, но и завести новых друзей.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – знак сдержанный: в душе они могут быть эмоциональными, впечатлительными и тонко чувствующими, но внешне это никак не выражается – они производят впечатление людей, образно говоря, застегнутых на все пуговицы. Но сегодня, похоже, им наскучит играть роль Снежных королев и они – к великому изумлению тех, кто хорошо их знает – превратятся в настоящую душу любой компании.

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