Три знака Зодиака, которым сегодня лучше держать язык за зубами

Нынешний день отличает не только мощная энергетика, но и магическая сила слова: то, что будет произнесено, практически молниеносно – буквально у нас на глазах – может стать реальностью, поэтому крайне важно следить за тем, что говоришь.

Сегодня, 19 декабря, внимательно следить за своими словами необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них сегодня вообще лучше держать язык за зубами.

Рак

Ракам – как представителям одного и самых доверчивых знаков – нежелательно откровенничать с людьми, которых они плохо знают. Под влиянием энергий дня они могут рассказать то, что нужно было бы оставить исключительно для внутреннего пользования. Стоит ли говорить о том, что такая неосмотрительность будет иметь негативные последствия.

Стрелец

Стрельцы отличаются умением говорить невпопад, совершенно не думая о последствиях, к которым могут привести их слова, и в любые другие дни, сегодня же и способность попадать в неловкие ситуации может увеличиться в разы. Желательно было бы хотя бы сегодня держать язык за зубами, если, конечно, они смогут это сделать.

Козерог

Козероги – особенно если их допекут – вполне могут пожелать своему недоброжелателю всех кар земных и небесных, что, как правило, сбывается. Будучи сказанными сегодня, они не только сразу же станут реальностью, но и – так же быстро – вернуться бумерангом. Возможно, понимание, к чему приведет несдержанность, заставит промолчать.

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