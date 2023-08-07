Три знака Зодиака, которым сегодня лучше не нервничать

День, когда вспыльчивости и раздражительности могут быть подвержены даже самые спокойные и уравновешенные из нас, поэтому самая важная задача для всех – сохранять спокойствие духа. В противном случае можно навредить не только окружающим людям, но и самим себе – повышенный эмоциональный фон негативно скажется на настроении и состоянии.

Сегодня, 7 августа, сохранять спокойствие необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно нервничать.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – если, конечно, можно так выразиться – любят нервничать: эмоциональный подъем, который они испытывают в таких случаях, дает не только толчок к успешным действиям самого разного рода, но и – как ни странно – хорошее настроение. Но сегодня – с большой долей вероятности – что-то пойдет не так и душевное напряжение выбьет представителей знака из колеи, поэтому важно во что бы то ни стало сохранять спокойствие.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы очень дорожат своим душевным комфортом, при этом «раскачать» их в этом смысле не составляет никакой сложности – недоброжелатели могут сделать это не только одним словом, но и косым взглядом. Что до самих представителей знака, то они сегодня будут особенно чувствительно в отношении чужих выпадов, которые покажутся им особенно обидными. Поэтому звезды настоятельно советуют абстрагироваться от происходящего.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – знак чувствительный: они остро реагируют на любые внешние раздражители, но больше всего их расстраивают неудачи в личной жизни. Велика вероятность того, что именно сегодня они столкнутся с отсутствием понимания со стороны близкого человека, что ужасно их расстроит. Однако звезды настоятельно советуют представителям знака не принимать происходящее близко к сердцу – уже завтра все встанет на свои места.

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