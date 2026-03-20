- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 301
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня лучше не общаться с близкими
День благоприятен для обдумывания планов на будущее, о второй половине также дня постепенного — шаг за шагом — воплощения их в жизнь.
А вот от общения с родными и близкими лучше отказаться — это чревато долговременными конфликтами.
Сегодня, 20 марта, общаться со своими близкими не рекомендуется всем знакам Зодиака, но трем из них в таком случае грозит серьезный и продолжительный конфликт.
Телец
Тельцам при встрече с близкими вряд ли удастся создать теплую домашнюю обстановку, скорее, все произойдет с точностью до наоборот. Близкие люди сегодня не будут настроены на нахождение общего языка, наоборот, они начнут придумывать поводы для ссоры и обязательно найдут их.
Близнецы
Близнецы могут испытывать крайнюю степень раздражительности, которую они будут срывать на своих родных и близких. Справиться со своим настроением им не удастся, поэтому единственный способ уклониться от неизбежной ссоры — держаться подальше от любимых людей.
Рыбы
Рыбам не стоит на сегодняшний день назначать встречи с друзьями и романтические свидания. Во время разговора неожиданно может «поднять голову» старая обида, которую все старались забыть. Но, видимо, сделать это не получилось, и теперь неосторожное слово может напомнить старую историю.
