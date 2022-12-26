Три знака Зодиака, которым сегодня лучше не общаться с коллегами

Нынешние лунные сутки отличает противостояние добра и зла. Астрологи отмечают, что, как правило, оно бывает не слишком активным, поэтому зло не может всерьез навредить людям, а вот повлиять на их деятельность – прежде всего профессиональную – такое противоборство способно вполне. Дело в том, что каждая из сил – как светлая, так и темная – пытается перетянуть человека на свою сторону, в результате чего он оказывается как будто бы парализованным – к счастью, только в переносном смысле этого слова. Особенно сложно приходится тем, кто работает в коллективе – ссоры и дрязги вряд ли дадут возможность сосредоточиться на делах.

Сегодня, 26 декабря, с коллегами лучше как можно меньше разговаривать представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно отказаться от такого общения вообще.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам считают себя революционерами, и в какой-то степени они действительно ими являются – они всегда за то, чтобы создать атмосферу вольности. Вот и сегодня они ухватятся за любую возможность устроить в коллективе бунт и таким образом увильнуть от работы. Но свою задачу они выполнят только наполовину: вместе с коллегами они смогут на время оторваться от своих обязанностей, но потом работу все равно придется сделать.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам, которые являются чересчур доверчивым знаком Зодиака, не стоит верить информации, которой – по большому секрету – поделятся с ними их коллеги. Скорее всего, целью таких "откровений" будет желание записать человека в ряды своих сторонников, с которыми можно будет "дружить" против кого-либо. Не стоит принимать участие в интригах и подковерных играх – для них нужно иметь особые навыки, которых у Весов нет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцов, которые всегда стоят за справедливость, легко можно подбить на любой бунт, главное, уверить их в том, что бороться придется за правое дело. Вот только нет никакой гарантии, что так оно и будет на самом деле: вполне возможно, что особенно хитрые коллеги надумают таким образом решить свои собственные вопросы, а представителей знака используют в качестве пробивной и – уж извините – не очень умной силы.

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