Три знака Зодиака, которым сегодня лучше не общаться с теми, кто им близок и дорог

Гороскоп / © Credits

Реклама

А вот от общения с родными и близкими лучше отказаться — это чревато долговременными конфликтами.

Сегодня, 10 ноября, общаться со своими близкими не рекомендуется всем знакам Зодиака, но три из них могут в результате встрять в серьезный и долговременный конфликт.

Реклама

Телец

Тельцам, планировавшим тихий вечер в кругу семьи, желательно отказаться от своих намерений. Близкие люди сегодня не будут настроены на нахождение общего языка, наоборот, они начнут придумывать поводы для ссоры и с большой долей вероятности найдут их.

Реклама

Близнецы

Близнецы могут испытывать крайнюю степень раздражительности, которую они — по привычке — станут срывать на находящихся рядом родных и близких. Справиться со своим настроением им не удастся, поэтому лучший способ уклониться от конфронтации — держаться от них подальше.

Рыбы

Рыбам не стоит на сегодняшний день назначать встречи с друзьями и романтический свидания. Во время разговора неожиданно может «поднять голову» старая обида, которую все добросовестно старались забыть, но сделать это до конца ни у кого не получилось, что и приведет к конфликту.

Читайте также:

Новости партнеров