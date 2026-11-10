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Три знака Зодиака, которым сегодня лучше не общаться с теми, кто им близок и дорог
День благоприятен для обдумывания планов на будущее — можно, шаг за шагом, наметить свои действия и расставить их в нужном порядке. Рекомендуется также заниматься благотворительностью, помогая людям, которые в этом нуждаются.
А вот от общения с родными и близкими лучше отказаться — это чревато долговременными конфликтами.
Сегодня, 10 ноября, общаться со своими близкими не рекомендуется всем знакам Зодиака, но три из них могут в результате встрять в серьезный и долговременный конфликт.
Телец
Тельцам, планировавшим тихий вечер в кругу семьи, желательно отказаться от своих намерений. Близкие люди сегодня не будут настроены на нахождение общего языка, наоборот, они начнут придумывать поводы для ссоры и с большой долей вероятности найдут их.
Близнецы
Близнецы могут испытывать крайнюю степень раздражительности, которую они — по привычке — станут срывать на находящихся рядом родных и близких. Справиться со своим настроением им не удастся, поэтому лучший способ уклониться от конфронтации — держаться от них подальше.
Рыбы
Рыбам не стоит на сегодняшний день назначать встречи с друзьями и романтический свидания. Во время разговора неожиданно может «поднять голову» старая обида, которую все добросовестно старались забыть, но сделать это до конца ни у кого не получилось, что и приведет к конфликту.
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