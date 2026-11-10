ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
622
Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня лучше не общаться с теми, кто им близок и дорог

День благоприятен для обдумывания планов на будущее — можно, шаг за шагом, наметить свои действия и расставить их в нужном порядке. Рекомендуется также заниматься благотворительностью, помогая людям, которые в этом нуждаются.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

А вот от общения с родными и близкими лучше отказаться — это чревато долговременными конфликтами.

Сегодня, 10 ноября, общаться со своими близкими не рекомендуется всем знакам Зодиака, но три из них могут в результате встрять в серьезный и долговременный конфликт.

Телец

Тельцам, планировавшим тихий вечер в кругу семьи, желательно отказаться от своих намерений. Близкие люди сегодня не будут настроены на нахождение общего языка, наоборот, они начнут придумывать поводы для ссоры и с большой долей вероятности найдут их.

Близнецы

Близнецы могут испытывать крайнюю степень раздражительности, которую они — по привычке — станут срывать на находящихся рядом родных и близких. Справиться со своим настроением им не удастся, поэтому лучший способ уклониться от конфронтации — держаться от них подальше.

Рыбы

Рыбам не стоит на сегодняшний день назначать встречи с друзьями и романтический свидания. Во время разговора неожиданно может «поднять голову» старая обида, которую все добросовестно старались забыть, но сделать это до конца ни у кого не получилось, что и приведет к конфликту.

Читайте также:

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie