Три знака Зодиака, которым сегодня лучше не покидать стен своего дома

День пользуется у астрологов репутацией дьявольского: он опасен тяжелой энергетикой, из-за которой велика вероятность конфликтов в отношениях с окружающими, так что лучше всего, несмотря на выходной день, не покидать домашних стен и свести любое общение к минимуму.

Сегодня, 18 января, звезды не рекомендуют покидать стены своего дома всем знакам Зодиака, но для трех из них даже выход в соседний магазин может оказаться опасным.

Овен

Овны легко могут стать жертвой своей раздражительности: в конфликтных ситуациях они всегда вспыхивают, как спичка, сегодня же эта их способность увеличится в разы. Последствия любого скандала могут оказаться самыми непредсказуемыми, поэтому лучше остаться дома.

Рак

Раки – в силу своей мнительности– все принимают близко к сердцу, поэтому легко впадают в отчаяние при первом же «удобном» случае, каковых сегодня будут очень много – особенно в местах массового скопления людей. А вот оставшись дома, они смогут этих неприятностей избежать.

Водолей

Водолеи, будучи людьми креативными, нравятся далеко не всем, а потому могут вызвать вспышку раздражения у неадекватных личностей, в которых в этот непростой день недостатка, к сожалению, не будет – во избежание такого развития событий лучше остаться дома.

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