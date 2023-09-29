Три знака Зодиака, которым сегодня лучше не работать

Нынешний день – один из самых непростых во всем лунном месяце, когда силы зла обладают особой силой. Они могут «вмешиваться» в нашу жизнь во всех ее сферах, но больше всего проблем они, как правило, создают в профессиональных вопросах – в связи с этим совершать трудовые подвиги желательно нужно далеко не всем.

Сегодня, 29 сентября, на благоприятные условия для решения профессиональных вопросов рассчитывать не приходится представителям всех знаков Зодиака, но трем из них лучше вообще не работать.

Близнецы

Близнецы, будучи не самым трудолюбивым знаком Зодиака, вряд ли расстроятся из-за того, что звезды не рекомендуют им сегодня упорно работать, решая профессиональные вопросы. К тому же, они найдут чем заняться – отправятся на шопинг, но и тут им необходимо соблюдать осторожность – есть риск потратить больше, чем они могут себе позволить.

Рак

Раки легко переключатся с одного занятия на другое и как самый домовитый знак Зодиака посвятят освободившееся от работы время домашнему хозяйству, которое для них сродни медитации. Опасностей на этом пути у представителей знака нет, так что они могут со спокойно душой готовить, стирать и убирать – как говорится, в свое удовольствие.

Козерог

Козероги как самый трудолюбивый знак зодиакального круга без ежедневной работы чувствуют себя потерянными и неприкаянными. Но, если они не хотят завалить проект, которым сейчас занимаются, им лучше все-таки прислушаться к рекомендациям звезд и посвятить день отдыху, тем более, что силы нельзя расходовать бесконечно – иногда их нужно восстанавливать.

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