Три знака Зодиака, которым сегодня лучше не употреблять алкогольные напитки

День благоприятен для любой радости и веселья – такое времяпрепровождение помогает избавиться от стресса и сбросить груз негатива, накопившегося за предыдущее время. Можно шутить, смеяться, принимать участие в увеселительных мероприятиях и даже позволять себе излишества – разумеется, умеренные – в виде бокала шампанского или красного сухого вина. Правда, из этого правила есть исключения – употреблять алкогольные напитки сегодня можно далеко не всем.

Сегодня, 18 января, употреблять алкогольные напитки в небольшом количестве можно всем знакам Зодиака, но трем из них это категорически не рекомендуется.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, которые известны своей вспыльчивостью, вообще лучше не употреблять алкогольные напитки: под их воздействием они теряют механизм торможения и способны наломать таких дров, что сами же – после возвращения во вменяемое состояние – приходят в ужас. Нынешний случай – не исключение из общего правила, поэтому представителям знака стоит воздержаться от спиртного, даже если для его приема будет уважительный повод – в результате себе дороже выйдет.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, вообще-то, спокойны и достаточно уравновешены – они нечасто выходят из себя: они берегут собственные нервные клетки. Но сегодня под влиянием спиртного представители знака вполне могут повести себя неадекватно, чем очень удивят окружающих и нанесут ущерб своей репутации вменяемых во всех отношениях людей. Избежать такого развития событий легко: вполне достаточно наливать себе в бокал сок: вишневый или гранатовый вместо красного вина и яблочный или виноградный – вместо белого.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы настолько уверены в себе, что крайне редко качают права – они уверены, что все и так принадлежит им – как говорится, по умолчанию. Но сегодня, будучи "подогретыми" спиртными напитками, они вполне могут решить, что "львам в зоопарке не докладывают мяса", и начать прилюдно высказывать свои претензии к миру вообще и своей жизни в частности. Речь, которую они толкнут, достойна сцен "больших и малых академических театров", вот только это вряд ли порадует представителей знака, особенно когда наутро им расскажут, как все выглядело на самом деле.

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