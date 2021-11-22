Три знака Зодиака, которым сегодня лучше не выходить из дома

День, который астрологи совершенно справедливо называют дьявольским: он несет опасность людям своей тяжелой энергетикой, особенно могут пострадать те, кто обладает тонкой душевной организацией – для них груз дня окажется поистине неподъемным. Тяжесть на душе скажется на настроении и трудоспособности, также велика вероятность конфликтов в отношениях с окружающими, так что лучшее, что можно сделать – несмотря на будний день, не покидать домашних стен и свести общение с людьми к минимуму.

Сегодня, 22 ноября, звезды не рекомендуют выходить из дома всем знакам Зодиака, но для трех из них даже вылазка в магазин может оказаться опасным.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны легко могут стать жертвой своей вспыльчивости: в конфликтных ситуациях они всегда вспыхивают, как спичка, сегодня же эта их способность увеличится в разы. Даже чей-то косой взгляд – на улице или в супермаркете – способен вывести их из себя и привести к скандалу в общественном месте. Его последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми, поэтому лучше до такой ситуации не доводить и остаться дома – здесь представители знака во всяком случае не смогут ни с кем поссориться.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – в силу своей мнительности и впечатлительности – все принимают близко к сердцу, поэтому легко впадают в отчаяние при первом же «удобном» случае, каковых сегодня будут очень много – особенно за порогом собственного дома. Впрочем, подобного не произойдет, если представители знака – под благовидным предлогом – останутся дома: так будет лучше и для них, и для окружающих их людей – прежде всего, родных и близких, которые могут пострадать от вспышек их нервозности.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, будучи людьми креативными, а потому далеко не всем понятными, могут вызвать вспышку раздражения у неадекватных личностей, в которых в этот непростой день недостатка не будет. Одним может не понравится неординарный внешний вид представителей знака, другим – их раскованное и чересчур веселое поведение. В любом случае они могут вызвать недовольство у окружающих своей оригинальностью, что, с большой долей вероятности, станет поводом для скандала – во избежание такой ситуации лучше остаться дома.

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