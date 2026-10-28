Три знака Зодиака, которым сегодня лучше не выходить из дома

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Чтобы не встретиться с теми, кто станет причиной серьезных жизненных проблем, лучше вообще не выходить из дома.

Сегодня, 28 октября, стать жертвой манипуляторов и мошенников могут представители всех знаков Зодиака, но трем из ни, чтобы ни с кем не общаться, лучше вообще не выходить из дома.

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Овен

Овны, будучи самым самоуверенным знаком Зодиака, думают, что с ними ничего плохого не случится, поэтому редко следуют чужим советам. Но сегодня им просто необходимо прислушаться к тому, что говорят звезды, а они считают, что им нежелательно переступать порог своего дома.

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Лев

Львы, как им кажется, лучше других знают, что и как им делать, поэтому время от времени попадают впросак. Так может случиться и сегодня, если, конечно, они, не прислушаются к здравому смыслу и вместо того, чтобы остаться дома, найдут сотни дел вне его — им не стоит этого делать.

Козерог

Козероги, пожалуй, станут единственным знаком, которому действительно нужно будет выйти из дома — этого потребуют дела, которые никак нельзя отложить. Но в таком случае звезды советуют им как можно быстрее справиться с ними и, не заходя больше никуда, побыстрее вернуться домой.

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