ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
785
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня лучше не выходить из дома

День темной — дьявольской — энергетики, которая может быть небезопасной. В такое время легко попасть под дурное влияние, пойти на поводу у корыстных людей, стать жертвой манипуляторов и мошенников.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Чтобы не встретиться с теми, кто станет причиной серьезных жизненных проблем, лучше вообще не выходить из дома.

Сегодня, 28 октября, стать жертвой манипуляторов и мошенников могут представители всех знаков Зодиака, но трем из ни, чтобы ни с кем не общаться, лучше вообще не выходить из дома.

Овен

Овны, будучи самым самоуверенным знаком Зодиака, думают, что с ними ничего плохого не случится, поэтому редко следуют чужим советам. Но сегодня им просто необходимо прислушаться к тому, что говорят звезды, а они считают, что им нежелательно переступать порог своего дома.

Лев

Львы, как им кажется, лучше других знают, что и как им делать, поэтому время от времени попадают впросак. Так может случиться и сегодня, если, конечно, они, не прислушаются к здравому смыслу и вместо того, чтобы остаться дома, найдут сотни дел вне его — им не стоит этого делать.

Козерог

Козероги, пожалуй, станут единственным знаком, которому действительно нужно будет выйти из дома — этого потребуют дела, которые никак нельзя отложить. Но в таком случае звезды советуют им как можно быстрее справиться с ними и, не заходя больше никуда, побыстрее вернуться домой.

Читайте также:

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie