Три знака Зодиака, которым сегодня лучше ни с кем не общаться

День, когда неприятный сюрприз может преподнести даже человек, которого мы знаем давно и исключительно с положительной точки зрения. Чаще всего в таких случаях друг или приятель и сам не подозревает, что может поступить таким образом, поскольку ничего не знает о своем внутреннем демоне. Поскольку многое за нас будет решать вышедшая на поверхность темная сторона личности, с окружающими необходимо общаться как можно меньше.

Сегодня, 31 декабря, максимально сократить общение звезды рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но трем из них лучше вообще ни с кем не разговаривать и уж тем более не спорить.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам и в любой другой день нежелательно ввязываться в конфликты, а уж в такой темный – с энергетической точки зрения – как нынешний, и подавно. Представители знака и сами не заметят, как постепенно – слово за слово – устроят настоящий скандал, который накануне праздника особенно никому не нужен. Лучший способ избежать такого развития событий – дать на сегодня обет молчания, а поздравить друзей с Новым годом можно будет и завтра.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – один из самых общительных знаков Зодиака, поэтому не стоит удивляться тому, что они находят общий язык даже с самыми непримиримыми оппонентами. Но сегодня – исключительно под влиянием негативной лунной энергии – это их умение даст сбой: велика вероятность того, что даже в ответ на простое приветствие, они нарвутся на поток агрессии со стороны, казалось бы, совершенно безобидного человека.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы вполне могут сделать неприятное для себя открытие: окажется, что о близком им человеке – скажем, друге или приятеле – они не знают абсолютно ничего. Чтобы подобного не произошло, всего то и нужно что – только на сегодняшний день – отказаться от общения с теми, кто по-настоящему дорог представителям знака, тогда они не узнают о негативных сторонах тех, кого любят.

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