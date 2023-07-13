Три знака Зодиака, которым сегодня лучше ни с кем не общаться

Нынешний день, несмотря на его будний статус, звезды настоятельно рекомендуют провести в одиночестве – только так можно будет сосредоточиться на своем внутреннем мире и, что называется, отдохнуть душой. Если не будет возможности остаться наедине с самим собой, нужно постараться ни с кем не общаться – таким удастся не встрять в никому не нужный конфликт.

Сегодня, 13 июля, провести время наедине с собой необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них лучше вообще ни с кем не общаться.

Дружелюбным Близнецам (22.05 – 21.06) ни с кем не общаться в течение целого дня – очень сложно, но необходимо, если, конечно, они не хотят испортить себе настроение, что вполне вероятно, если они станут одной из сторон конфликта. Вторая его сторона может наговорить представителям знака столько неприятных вещей, что они долго не смогут забыть то, что сочтут серьезным оскорблением.

Львы (23.07 – 21.08), которые обожают находиться в центре внимания, тяжело переживают необходимость отказаться от общения, возможно, поэтому звезды советуют им сегодня сохранить контакты со всеми, кроме близких им людей. Ссора, которая вероятна сегодня с кем-нибудь из них, будет иметь слишком серьезные последствия, чего нельзя допустить по отношению к родному человеку.

Двойственным Рыбам (19.02 – 20.03) сегодня необходимо поговорить с самими собой, что называется, по душам, а общение с другими людьми может помешать этому диалогу, поэтому звезды и советуют им ни с кем не разговаривать. Если представителям знака удастся разобраться со своими внутренними проблемами, они получат невероятную моральную легкость, какой не ощущали уже давно.

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