Три знака Зодиака, которым сегодня лучше ничего не делать

Нынешний лунный день предназначается для веселья и праздника, поэтому его позитивная энергетика дает людям свободу и непринужденность. Именно поэтому он не подходит для серьезных дел – как профессионального, так и хозяйственно-бытового характера, все они заведомо являются провальными.

Сегодня, 29 ноября, отказаться от реализации важных проектов необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них вообще лучше ничего не делать.

Телец

Тельцы – пожалуй, единственный знак во всем зодиакальном круге, который умеет ничего не делать и, что немаловажно, получать от этого процесса удовольствие. Провести нынешний день, предаваясь безделью, для них будет несложно, главное – по закону подлости – не начать сворачивать горы.

Рак

Ракам, которые все время пытаются усовершенствовать свой дом, непросто отказаться от этого занятия: освободив себя от профессиональных обязанностей, они вряд ли смогут усидеть на месте дома, тем не менее, если они не хотят что-то сломать или разбить, им придется это сделать.

Козерог

Козероги не умеют сидеть, сложа руки, поэтому сегодняшний день может стать для них мучительным – в прямом смысле этого слова. Вам нужно найти занятие, от которого абсолютно ничего не зависит, поэтому, даже если оно закончится неудачей, никто не станет переживать – например, попробовать вышивать.

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