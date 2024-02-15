Три знака Зодиака, которым сегодня лучше ничего не делать с волосами

Не самый лучший день для активных действий: астрологи считают, что в это время не стоит никуда торопиться, нельзя ничего делать второпях, а физические занятия лучше заменить умственными и интеллектуальными. Желательно – конечно, если есть такая возможность – не покидать родных стен, тем более, что дома всегда есть чем заняться.

Сегодня, 15 февраля, остаться дома нужно всем знакам Зодиака, но трем из них особенно важно никуда не ходить – особенно, в парикмахерскую.

Близнецы

Близнецы посещают своего парикмахера с завидным постоянством, их в этом смысле можно сравнить с поездом, который ходит строго по расписанию. Но сегодняшний визит им лучше отложить, потому что сделанная в этот день стрижка или окрашивание могут привести к нежелательным последствиям – ослаблению иммунитета.

Дева

Девам, которые трепетно относятся к своей внешности, но за неимением человека, который могут оказать профессиональную услугу, справятся с уходом за собой и сами. Но сегодня им не стоит этого делать, поскольку любые манипуляции с волосами могут стать причиной простудных ли вирусных заболеваний.

Рыбы

Рыбам, которые легко мирятся с творческим беспорядком не только в доме, но и на голове, сегодня точно не стоит идти в парикмахерскую и делать что-то с волосами. Особенно это предостережение касается стрижки –она может повлиять не только на внешность, но и материальное положение, ухудшив его.

Читайте также: