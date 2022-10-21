Три знака Зодиака, которым сегодня лучше оставаться дома

Невероятно негативный и конфликтный день, энергетика которого будет подталкивать людей к поступкам, о которых они уже завтра могут пожалеть. Под особым ударом находятся отношения с людьми – особенно с родными и близкими, ссоры с которыми могут иметь серьезные негативные последствия. Избежать осложнений можно разными способами, но самый простой из них – не покидать родные стены.

Сегодня, 21 октября, оставаться дома желательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них добровольное уединение крайне необходимо.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы категорически не переносят одиночества, общение для них – все, поэтому, если в течение часа они хоть с кем-нибудь не поговорят, чувствуют себя больными – к счастью, только морально – и опустошенными. Тем не менее сегодня им нужно провести большую часть времени в одиночестве – выходить "в люди" и общаться им можно только ближе к вечеру.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – люди домашние, поэтому необходимость посидеть дома не вызовет у них неприятия – они с удовольствием останутся в своей "раковине", в которой всегда находят чем заняться. Главное, чтобы начальство не требовало их обязательного присутствия на рабочем месте и согласилось на удаленную работу – впрочем, если учесть, что на календаре пятница, можно предположить, что проблем с этим не будет.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы не являются убежденными домоседами, но, если у них появляется возможность и – главное – повод, охотно остаются в четырех стенах. Особенно если в их доме радостно горит камин, есть теплые носки, клетчатый шотландский плед и ароматный чай. Ну а если рядом находится любимый человек, с которым представители знака давно не виделись, то они готовы не выходить из дома хоть весь год.

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