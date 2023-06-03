Три знака Зодиака, которым сегодня лучше оставаться дома

Несмотря на то, что нынешний день – один из самых гармоничных во всем лунном месяце, он несет в себе не только возможности, но и ограничения. Прежде всего они состоят в необходимости всегда и во всем – начиная от питания и заканчивая образом жизни – соблюдать умеренность.

Сегодня, 3 июня, ограничивать себя если не во всем, то во многом необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них соблюдать умеренность особенно важно.

Самым гедонистическим знаком Зодиака, по мнению астрологов, являются Тельцы (21.04 – 21.05), поэтому им в первую очередь необходимо сегодня держать себя в руках: не перегружать желудок пищей и уделять время не только отдыху, но и хоть каким-то – пусть и необременительным – занятиям, в противном случае день для них пройдет впустую – вспомнить о нем им будет нечего.

Близнецам (22.05 – 21.06), которые – и они сами не дадут соврать – являются главными тряпичниками зодиакального круга, в этот день способны будут опустошить не только прилавки магазинов, в которые попадут, но и – что особенно неприятно – собственный кошелек. Главное для представителей знака сегодня – впрочем, как и всегда – вовремя остановиться, чтобы не остаться без средств к существованию.

Самый любвеобильный знак Зодиака, Рыбы (19.02 – 20.03), как правило, не знают меры в чувствах, что часто становится причиной серьезных – вплоть до нервного срыва – переживаний. В этот день они вполне могут с головой нырнуть в омут нового романа, вынырнуть из которого будет не так просто, как покажется на первый взгляд – в общем, им сегодня стоит сдерживать себя в плане эмоций.

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