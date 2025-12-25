Три знака Зодиака, которым сегодня лучше отказаться от активных действий

Гороскоп / © Credits

Звезды настоятельно рекомендуют не нарушать гармонию окружающего пространства резкими движениями и грубыми словами.

Сегодня, 25 декабря, нарушать гармонию окружающее мира нельзя предстаивтелям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно отказаться от активных действий.

Весы

Весы вообще не любят резкие движения, им больше по душе равновесие — как моральное, так и физическое. Но сегодня из-за отсутствия работы в праздник, они будут искать себе хоть какое-то дело. Главное для них в это время– взять себя в руки и перестать суетиться.

Козерог

Козерогам желательно отказаться от работы, без которой они буквально жить не могут. Дело в том, что их труд сегодня окажется напрасным: все, что будет сделано, придется либо переделать, либо вообще выбросить в корзину — как в переносном смысле, так и в прямом смысле.

Водолей

Водолеи редко прислушиваются к чужим рекомендациям, предпочитая жить своим умом, даже если на подсознательном уровне понимают, что делают неправильно. Вот и сегодня они без надобности, скорее, из чувства противоречия будут искать себе дело, чтобы хоть чем-то себя занять.

