Три знака Зодиака, которым сегодня лучше отказаться от алкоголя

Единственный в лунном месяце день, предназначенный для праздников, располагает к радости и веселью. Если учесть, что приближается Новый год и Рождество, можно предположить, что во многих компаниях именно на него, несмотря на понедельник, назначат корпоративы, и это будет правильным решением. С одной стороны, звезды сегодня разрешают веселиться, с другой – они настоятельно рекомендуют не терять контроля над своим поведением, что может случиться под влиянием спиртного.

Сегодня, 20 декабря, ограничить употребление алкоголя желательно представителям всех знаков Зодиака, а трем из них необходимо и вовсе от него отказаться.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – как известно, один из самых терпеливых знаков, но горе тому, кто сумеет вывести их из себя, особенно если они – вот как сегодня – немного выпьют. Механизмы торможения – как правило, довольно сильные – могут сдать совсем, и представители знака пустятся во все тяжкие. Хорошо, если их "нападение" на окружающих ограничится вербальными оскорблениями, поскольку, зная их крутой нрав, можно предположить и рукоприкладство. Стоит ли говорить о том, что на следующее утро они не будут знать, куда деваться от стыда.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, выпив даже немного спиртного – скажем, небольшое количество шампанского – отбросят в сторону свою фирменную сдержанность и впадут в ее крайность, став чересчур откровенными и даже навязчивыми. Главное в это время – никому не звонить и никого не вызывать на "серьезный разговор": под влиянием винных паров они, смешав правду со своими фантазиями, способны наговорить собеседнику того, о чем впоследствии пожалеют, но исправить до конца так и не смогут.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы и так не страдают от чрезмерной тактичности, а особенно если позволят себе выпить хотя бы немного – впрочем, начав "угощаться", они, как правило, не останавливаются, пока не достигнут положения риз. В таком состоянии им будет казаться, что они говорят окружающим сплошные комплименты, поэтому, протрезвев, они будут безмерно удивляться тому, что все эти люди всерьез на них обиделись. Поскольку, будучи в состоянии подпития, сдержать себя они не смогут, им сегодня лучше и вовсе отказаться от алкоголя.

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