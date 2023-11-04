Три знака Зодиака, которым сегодня лучше помалкивать

День благоприятен для всех, кто хочет обрести новые знания, в том числе и духовные. Вероятны даже мистические открытия и прозрения – в них поверят даже тот, кто считает себя человеком, твердо – двумя ногами – стоящим на земле.

Сегодня, 4 ноября, держать язык за зубами, не раскрывая чужие секреты и тайны, рекомендуется всем, но трем знакам Зодиака – особенно.

Овен

Овны, которых обычно мало интересует чужая жизнь, поскольку они целиком и полностью сосредоточены на собственной, могут выдать чужой секрет нечаянно, не подумав о том, к чему это может привести: тот, чья тайна станет достоянием широкой общественности, затаит злобу и со временем может серьезно отомстить.

Близнецы

Близнецам очень трудно будет удержаться от того, чтобы не разболтать чужой секрет – их как будто бы кто-то станет тянуть за язык. Но чрезмерная разговорчивость – точнее, болтливость – может привести к негативным последствиям – к серьезной ссоре с человеком, который им эту тайну доверил.

Весы

Для дипломатов-Весов разглашение конфиденциальных данных, о которых знакомый им человек хотел бы умолчать, станет как серьезным проколом, так и поводом для переживаний. Объяснить такое легкомыслие можно будет только затмением, которое нежданно-негаданно найдет на представителей знака.

Читайте также: