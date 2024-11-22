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Три знака Зодиака, которым сегодня любое море будет по колено

Три знака Зодиака, которым сегодня любое море будет по колено

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Судьбоносный день, когда раскрываются давние тайны, приходят в голову ответы на сложные вопросы, которые беспокоили нас месяцами, а иногда и годами, а также решаются самые важные и сложные проблемы – причем происходит это не само по себе, а при нашем активном и деятельном участии. 

Сегодня, 22 октября, решить самые важные и сложные проблемы смогут представители всех знаков Зодиака, но трем из них – как говорят в народе – любое море будет по колено. 

Овен

Овны – самый импульсивный знак Зодиака, и, скорее всего, именно поэтому им трудно принять правильное решение. Но сегодня им, похоже, удастся овладеть собой настолько, что эмоции – ни негативные, ни позитивные – не помешают им принять единственно верное сегодня решение. 

Скорпион

Скорпионы, и без того являющиеся одним из самых интеллектуальных знаков Зодиака, сегодня смогут превзойти даже самих себя – им удастся решить проблему, которая долгое время – и справедливо – считалась не разрешимой, получив весомый повод для довольства собой. 

Водолей 

Водолеям, как самому креативному знаку Зодиака, звезды настоятельно рекомендуют подойти к решению важной проблемы с творческой точки зрения. Так они не только легко и быстро "закроют" надоевший им вопрос, но и – неожиданно для себя – получат от этого процесса удовольствие. 

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