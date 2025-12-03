Три знака Зодиака, которые сегодня могут начать работу над новыми проектами

Гороскоп / © Credits

Реклама

Звезды даже предостерегают от чрезмерно активных действий — они могут не помочь, а навредить, но это не значит, что от важной и нужной работы можно отказаться.

Сегодня, 3 декабря, к работе над новыми проектами могут приступать представители всех знаков Зодиака, но трем из них решительные шаги принесут особенной успех.

Рак

Раки, которые часто страдают от нерешительности, могут удивиться тому, как сильно им захочется работать над новым проектом. Цель, которую они перед собой поставили некоторое время назад, потребует максимум внимания и настойчивости, но представители знака справятся.

Реклама

Дева

Девам, как одному из самых прагматичных знаков, как правило, все равно, какой деятельностью заниматься — интеллектуальной или физической. Поэтому они будут рады услышать, что сегодняшний день благоприятен для любой работы — только им самим придется выбирать, за что именно взяться.

Рыбы

Рыбам сегодня рекомендуется начать работу над новым проектом — условия для этого сложатся самые благоприятные. Но — с одним условием: представители знака должны верить в свои силы как никогда, иначе ничего толкового из их деятельности не получится.

Читайте также: