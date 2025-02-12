Три знака Зодиака, которым сегодня могут обмануться в своих ожиданиях

День, когда даже самые спокойные b уравновешенные люди из-за негативной космической энергетики, которая будет царить в атмосфере, становятся нервными и мнительными – любая мелочь может вывести из себя. При этом самое неприятное в эти лунные сутки – обмануться в своих ожиданиях и надеждах.

Сегодня, 12 февраля, обмануться в своих ожиданиях могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них нужно отнестись к этому с философским спокойствием

Весы

Весы умеют договариваться даже с самыми неуступчивыми собеседниками, что создает им репутацию незаменимых переговорщиков. Тем не менее, представителям знака не стоит слишком зазнаваться – похоже, сегодня найдется оппонент, с которым им не удастся договориться.

Козерог

Козерогам, которые наметили на сегодняшний день важную деловую встречу, звезды, увы, приготовили не самый приятный сюрприз. Встреча состоится, но результата, на который нацелены представители знака, им вряд ли удастся добиться – необходимо будет сделать еще одну попытку.

Рыбы

Рыбы – главные мечтатели Зодиака, и, как правило, их грезы связаны с романтическими отношениями, которые важны для них – как в мечтах, так и наяву. Сегодня, скорее вс6его, что-то пойдет не так и намеченная встреча не состоится, но переживать не стоит – все еще впереди.

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