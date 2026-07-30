Три знака Зодиака, которые сегодня могут оказаться в неловком положении

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Но двойственность нынешних лунных суток заключается в том, что расслабляться необходимо осторожно: если потерять контроль над своим поведением, можно легко оказаться в неловком положении.

Сегодня, 30 июля, расслабляться с осторожность необходимо представителям всех знаков Зодиака, но три из них, потеряв контроль над собой, могут оказаться в неловком положении.

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Рак

Ракам, которые, потеряв бдительность, начинают жаловаться на свою «тяжелую жизнь» всем подряд, и сегодня будут в своем репертуаре. В результате они могут попасть в не самую приятную ситуацию, поскольку выболтают слишком много своих тайн, о которых им стоило бы помолчать, посторонним людям.

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Дева

Девы умеют держать себя в руках, но, поскольку иногда и им необходимо расслабляться, они теряют над собой контроль, особенно если — вот как сегодня – еще и немного переберут с алкоголем. В таких случаях они начинают вести себя так, что переходят все границы — уже завтра им будет за это стыдно.

Водолей

Водолеи, которые редко ограничивают себя какими-либо поведенческими рамками, сегодня могут перейти все границы. Результатом такого поведения станет сцена, о которой представителя знака еще долго придется жалеть. Возможно, им стоит взять себя в руки и избежать такого варианта развития событий.

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