Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
191
Время на прочтение
1 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня могут предложить новую работу

День революционных перемен, принятия важных решений и начала активных действий. Тем, кто давно собирался воплотить в жизнь интересный проект, можно браться за дело — энергии им хватит с лихвой. Это также удачное время для перехода на другую работу.

Автор публикации
Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 13 августа, предложение перейти на новую работу могут получить представители многих знаков Зодиака, но трем из них нужно отнестись к нему с особым вниманием.

Овен

Овнам, давно мечтающим о переходе на новую работу, стоит подготовиться к тому, что доверие нового начальства необходимо будет оправдывать сразу же — на раскачку не удастся выделить даже двух дней — в противном случае представители знака рискуют вернуться к «разбитому корыту».

Близнецы

Близнецы ощутят такой прилив энергии, какого хватило бы на и на куда более серьезные свершения, но им необходимо направить ее на демонстрацию своих выдающихся способностей новому коллективу и, как следствие, непосредственному — требовательному — начальству.

Рыбы

Рыбы, часто попадающие под влияние окружающих на этот раз могут услышать массу критических замечаний относительно нового места их работы. Основным доводом станет мудрость о том, что от добра добра не ищут — стоит прислушиваться к этим словам.

