Три знака Зодиака, которым сегодня могут признаться в любви

Нынешний день создан для радости, которая может быть как бурной, так и тихой, что, возможно, более уместно в наше – не самое простое – время. Уныние вряд ли придется по вкусу Луне и звездам – они могут счесть испытывающего его человека неблагодарным и надолго оставить без своей милости. Тем, кто прислушается к советам астрологов, они могут приготовить приятный сюрприз – например, признание в любви.

Сегодня, 6 мая, признаться в любви могут представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое – приятное – событие окажется особенно важным и возможным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – правда, преимущественно те, кто давно состоит в отношениях с близким человеком – похоже, уже устали ждать полноценного признания в любви с последующим предложением руки и сердца. Похоже, представители знака отчаялись раньше времени: нынешний день вполне подходит для того, чтобы наконец-то получить все то, о чем они мечтают – от признания в романтических чувствах до матримониальных предложений.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, уверенные, что с любимым человеком их связывает не более чем крепкая дружба, будут крайне удивлены, услышав от него признания в любви. На какое-то мгновение представители данного знака, привыкшие любое жизненное событие оценивать с двух сторон, даже усомнятся в том, что им все происходящее действительно нужно, но вовремя опомнятся и примут его с радостью.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – как известно, самый романтически настроенный знак Зодиака, поэтому можно утверждать, что к любовным признаниям они готовы всегда, а иногда и всячески провоцируют любимого человека на такое – демонстративное – проявление чувств. Впрочем, сегодня им ничего не придется делать специально – все сложится само собой, из естественного развития отношений.

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