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Три знака Зодиака, которым сегодня могут сделать приятный сюрприз

Три знака Зодиака, которым сегодня могут сделать приятный сюрприз

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда ничего не происходит случайно – его события являются следствием совершенных ранее поступков. Тем, кто отметился добрыми делами, могут рассчитывать на благодарность – как от конкретных людей, так и от мира в целом. 

Сегодня, 18 ноября, на благодарность от людей и Вселенной могут рассчитывать представители всех знаков Зодиака, но трех из них ждет приятный сюрприз. 

Овен

Овны часто совершают благородные поступки, совершенно не думая о том, получат они от этого выгоду или нет. Сегодня они вполне могут рассчитывать на компенсацию своих физических и моральных усилий: кто-то из тех, кого они облагодетельствовали, решит сделать им приятный сюрприз. 

Лев 

Львы любят делать широкие жесты, и иной благодарности – кроме искреннего восхищения – им, как правило, не надо, но сегодня они вполне могут ее получить. Причем обставлено все будет как приятная неожиданность, что представители знака оценят по заслугам. 

Весы 

Весы делают окружающим добро часто и совершенно бескорыстно, а вот благодарность за свои поступки получают не всегда. Но сегодня их порадует выражение чужой признательности, поскольку оно поможет им решить не очень серьезную, но досаждающую проблему. 

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