Три знака Зодиака, которым сегодня могут сделать выгодное предложение 

День кардинальных жизненных и профессиональных перемен, когда нежелательно отступать от принятых решений и менять приоритеты. Все, что намечено ранее, должно быть достигнуто и осуществлено, в противном случае фортуна может отвернуться от человека, который сам не знает, чего хочет, – такому практически невозможно угодить. Те, кто не изменят избранной тактике, могут рассчитывать на выгодное деловое, финансовое или профессиональное предложение.

Сегодня, 14 ноября, получить предложение, от которого нельзя отказаться, могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них оно будет особенно выгодным.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, являющиеся самым домашним знаком Зодиака, любят и умеют работать удаленно, но пока – в большинстве случаев – вынуждены ездить на работу, потому что таково требование их непосредственного руководства. Однако сегодня они могут получить предложение перейти туда, где им предложат более интересные условия – как в карьерном, так и в материальном плане, к тому же работать можно будет дома.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, которые зачастую не знают себе истинной цены, часто работают за незначительные деньги, хотя могли бы рассчитывать на большее. Но сегодня звезды проявят к представителям знака внимание и доброжелательство – их наконец-то оценят по достоинству и предложат новую должность, на которой делать нужно будет то же самое, а зарплата окажется на порядок выше предыдущей.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам – преимущественно тем из них, кто в последнее время ищет подработку – могут сделать выгодное предложение, благодаря которому буквально за пару часов в день они смогут получить вторую зарплату. Правда, звезды предупреждают представителей знака о том, что им придется с удвоенным вниманием относиться к своей первой – и основной – работе, иначе она может пострадать и им снова придется искать подработку.

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