Три знака Зодиака, которым сегодня могут выплатить приличный гонорар

Нынешний день идеально подходит для творчества, поэтому он особенно удачен для людей соответствующих профессий – прежде всего, поэтов и писателей. Но сегодня им удастся не только создать замечательное произведение искусства, но и получить его достойную оценку – как моральную, в виде славы, признания и поклонников, так и материальную – в виде солидного гонорара.

Сегодня, 14 марта, денежные поступления могут порадовать представителей всех знаков Зодиака, но три из них могут рассчитывать на вполне приличные гонорары.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы уже потеряли надежду получить оплату за работу, сделанную довольно давно. И совершенно напрасно это сделали, поскольку сегодня жизнь приготовит для них приятный сюрприз – должник наконец-то решит с ними рассчитаться. При этому сумма компенсации – что очень приятно – будет несколько выше, чем заранее оговоренная – это, так сказать, проценты за время просрочки.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, которые исполнили свою давнюю мечту, написав детективный или любовный роман, отправили его в популярное издательство и довольно долгое время дали оттуда ответа, сегодня могут узнать, что оценка их литературного труда оказалась благоприятной: с ними заключат договор, предусматривающий – помимо прочего – приличное материальное вознаграждение.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы не только тонко чувствуют предметы искусства, но и умеют их создавать. Так, некоторое время назад они осуществили давнюю мечту – сделали целую коллекцию изделий ручной работы. Похваставшись друзьям, они с удивлением обнаружили, что коллекция пользуется покупательским спросом – человек, который захочет ее приобрести, предложит хороший гонорар.

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