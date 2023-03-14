Три знака Зодиака, которым сегодня могут выплатить приличный гонорар

Нынешний день идеально подходит для творчества, поэтому он особенно удачен для людей соответствующих профессий – прежде всего, поэтов и писателей. Но сегодня им удастся не только создать замечательное произведение искусства, но и получить его достойную оценку – как моральную, в виде славы, признания и поклонников, так и материальную – в виде солидного гонорара.
Сегодня, 14 марта, денежные поступления могут порадовать представителей всех знаков Зодиака, но три из них могут рассчитывать на вполне приличные гонорары.
Телец (21.04 – 21.05)
Тельцы уже потеряли надежду получить оплату за работу, сделанную довольно давно. И совершенно напрасно это сделали, поскольку сегодня жизнь приготовит для них приятный сюрприз – должник наконец-то решит с ними рассчитаться. При этому сумма компенсации – что очень приятно – будет несколько выше, чем заранее оговоренная – это, так сказать, проценты за время просрочки.
Рак (22.06 – 22.07)
Раки, которые исполнили свою давнюю мечту, написав детективный или любовный роман, отправили его в популярное издательство и довольно долгое время дали оттуда ответа, сегодня могут узнать, что оценка их литературного труда оказалась благоприятной: с ними заключат договор, предусматривающий – помимо прочего – приличное материальное вознаграждение.
Дева (22.08 – 23.09)
Девы не только тонко чувствуют предметы искусства, но и умеют их создавать. Так, некоторое время назад они осуществили давнюю мечту – сделали целую коллекцию изделий ручной работы. Похваставшись друзьям, они с удивлением обнаружили, что коллекция пользуется покупательским спросом – человек, который захочет ее приобрести, предложит хороший гонорар.
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