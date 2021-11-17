Три знака Зодиака, которым сегодня может быть стыдно за свои поступки 

День обманчив и переменчив: возникает много искушений, которым важно и нужно противостоять, в противном случае легко можно стать жертвой недобросовестных людей – причем не только незнакомых, но и близких. Поведение каждого из нас будут определять не разум или мораль, а инстинкты, поэтому за совершенные сегодня поступки уже завтра может быть стыдно. Поэтому прежде чем что-либо сделать, необходимо тщательно продумать каждый свой шаг.

Сегодня, 17 ноября, совершить зазорный поступок могут представители всех знаком Зодиака, но трем из них будет особенно стыдно за то, что они сделают.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которые, как известно, сохраняют спокойствие ровно до того момента, когда кто-то выведет их из себя, сегодня, скорее всего, не будут отличаться особым долготерпением. Их разозлит первое же замечание в их адрес, сделанное кем-то з посторонних, после чего они как будто бы полетят с горы без тормозов: будут говорить и делать то, чего никто от них не ожидает, причем слова могут быть куда серьезнее и обиднее, чем действия. Возможно, не стоит давать себе волю, чтобы уже завтра не раскаяться в своем поведении.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам сегодня необходимо отказаться от употребления спиртного – даже минимальная доза может подвигнуть представителей знака к поступкам, о которых они почти сразу же будут сожалеть. Велика вероятность того, что под воздействием винных паров с ними случится приступ их любимой – телефонной – болезни. В таких случаях они начинают названивать своим бывшим, выставляя себя перед ними не в лучшем виде, да еще и задавать нетактичные вопросы, так что сегодня лучше обойтись без спиртного.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, любимым видом спорта которых являются скандалы, вряд ли смогут удержаться, если кто-то из окружающих хотя бы посмотрит косо в их сторону. О том, что он позволит себе резкое высказывание, и говорить не приходится – резкий отпор несчастный получит сразу, без предупреждения. При этом в пылу скандала они позволят себе такие высказывания, которые уже завтра заставят их покраснеть. Сдержать себя представители знака вряд ли смогут, поэтому им сегодня лучше общаться как можно меньше.

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