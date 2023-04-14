Три знака Зодиака, которым сегодня может изменить чувство юмора

День кардинальных преобразований во всех сферах жизни, но особенно успешными окажутся любые дела, связанные с решением финансовых вопросов: удастся воплотить в жизнь любые – даже самые сложные, чем непременно нужно воспользоваться, ведь такой шанс выпадает нечасто. Можно также заниматься ремонтом и строительством, а вот в общении с окружающими могут возникнуть проблемы, особенно если человеку изменит чувство юмора.

Сегодня, 14 апреля, чувство юмора может изменить представителям всех знаков Зодиака, но три из них могут, шутя, обидеть кого-то из окружающих.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы часто позволяют себе высказывания, от которых другие воздерживаются – они считают, что их королевский статус даст им возможность остаться безнаказанным. На самом деле это, конечно же, не так, поэтому представители знака часто попадают в неловкое положение. Звезды советуют им хотя бы сегодня воздержаться от шуток – или того, что они понимают под этим словом.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы и в любой другой день могут шутить зло, а сегодня в этом плане легко перейдут все границы. Впрочем, зная за собой такой грех, они обладают достаточной силой воли, чтобы удержаться от недобрых выпадов в адрес окружающих. В этот день им, чтобы не рассориться с друзьями и любимыми, придется сдерживать себя, не давая шуткам сорваться с языка.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеев от других знаков Зодиака отличает нежелание фильтровать произнесенные вслух слова – проще говоря, у них что в голове, то и на языке. Сегодня такая их способность увеличится в разы, поэтому они смогут, так сказать, легким движением руки обидеть кого-то из окружающих, даже не заметив этого. Им-то покажется, что они всего лишь пошутили, ну а то, что неудачно, так с кем не бывает.

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