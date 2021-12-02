Три знака Зодиака, которым сегодня может казаться, что за ними следят

В день темной и негативной энергетики практически невозможно будет сохранить оптимистический взгляд на мир – на поверхность вырвется множество страхов, которые будут одолевать каждого, вне зависимости от того, есть под ними хоть какое-то основание или нет. Напротив, немотивированные страхи будут вызывать больший ужас, чем реальные.

Сегодня, 2 декабря, многим знакам Зодиака может показаться, что за ними следят, но три из них пострадают от такой фобии особенно сильно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, увы, почувствуют страх, который вполне может оказаться подлинными, поэтому звезды советуют им в этот день соблюдать максимальную осторожность. Не стоить ходить в темное время суток по безлюдным улицам, а также носить с собой большие суммы денег и надевать дорогие украшения – в противном случае вы рискуете остаться без нужных вам вещей. Нежелательно также громогласно распространяться на тему своего материального благополучия, что свойственно представителям знака.

Рак (22.06 – 22.07)

Для Раков нынешний день – один из самых сложных во всем лунном месяце, их будет одолевать сильная физическая слабость, а на ее фоне – многочисленные фобии, среди которых не последнее место займет мания преследования. К счастью, в реальной жизни ничего подобного не произойдет, так что представителям знака желательно перестать переживать и переключиться на более приятные дела – например, заняться любимым делом, оно излечит их от фобий.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, в силу завышенной самооценки, которая не всегда соответствует истине, будут уверены, что их преследуют поклонники их неземной красоты и обаяния. С одной стороны, представители этого знака от скромности точно не умрут, с другой – поклонники имеют место быть и действительно одолевают их, требуя ответить на свои романтические чувства. Впрочем, не все так катастрофично, как кажется самим Девам – никаких неприятностей такие преследования им не несут – так, мелкие хлопоты.

Читайте также: