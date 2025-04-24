Три знака Зодиака, которым сегодня может показаться, что они схватили бога за бороду

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Содержание Овен Близнецы Стрелец

Сегодня, 24 апреля, излишне самоуверенными могут стать представители всех знаков Зодиака, но трем из них может показаться, что они взяли бога за бороду, что, конечно же, будет ошибкой.

Овен

Овны всегда уверены в себе, но сегодня это их ощущение возрастет в разы — представителям знака будет казаться, что море им по колено, а горы — по плечу. Вот только сегодня им банально может не хватить сил для работы над проектами, на которые они замахнутся, а это не самый приятный результат.

Близнецы

Близнецы не всегда бывают уверены в себе, но сегодня их убежденность в том, что они способны на любой — даже самый отчаянный — поступок будет зашкаливать. При этом они изрядно переоценят свои силы и в результате вряд ли окажутся довольны своим фиаско.

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Стрелец

Стрельцы, решив, что добились поставленной цели, могут полностью прекратить работу над проектом, которому посвятили последнее время. Вот только окажется, что они совсем чуть-чуть не довели работу до логического конца, из-за чего, скорее всего, придется все переделывать.

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