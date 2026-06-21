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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
139
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня может показаться, что они выше и круче окружающих

День, когда большинство из нас ощущает мощный прилив энергии, которой, тем не менее, нужно управлять, иначе она может принести серьезные неприятности.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Одной из них может стать ощущение, которое в народе принято называть «схватить бога за бороду», когда нам кажется, что выше и круче окружающих нас людей — как правило, это становится причиной поступков, о которых впоследствии придется пожалеть.

Сегодня, 21 июня, почувствовать себя выше и круче окружающих людей могут представители всех знаков Зодиака, но трех из них такое ощущение может привести к серьезным неприятностям.

Овен

Овны, которых можно назвать самым энергичным знаком Зодиака, сегодня станут вдвойне — а то и втройне –активнее, что будет толкать их на штурм самых разных «вершин». Главное при этом — не считать себя людьми, которые превзошли всех остальных — последствия окажутся негативными.

Лев

Львы высокомерны по своей природе. Правда, к их чести надо сказать, что они не всегда демонстрируют собственное превосходство, но сегодня удержать себя в рамках приличия не смогут. В результате кто-то из обиженных решит разорвать с ними отношения, что для них нежелательно.

Весы

Весы редко демонстрируют высокомерие по отношению к окружающим, хотя в глубине души уверены в собственном превосходстве. Сегодня это правило у них не сработает — они могут указать на и присущие им преимущества самым близким людям, что им категорически не понравится.

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Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
139
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