Три знака Зодиака, которым сегодня может показаться, что они выше и круче окружающих

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Одной из них может стать ощущение, которое в народе принято называть «схватить бога за бороду», когда нам кажется, что выше и круче окружающих нас людей — как правило, это становится причиной поступков, о которых впоследствии придется пожалеть.

Сегодня, 21 июня, почувствовать себя выше и круче окружающих людей могут представители всех знаков Зодиака, но трех из них такое ощущение может привести к серьезным неприятностям.

Овен

Овны, которых можно назвать самым энергичным знаком Зодиака, сегодня станут вдвойне — а то и втройне –активнее, что будет толкать их на штурм самых разных «вершин». Главное при этом — не считать себя людьми, которые превзошли всех остальных — последствия окажутся негативными.

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Лев

Львы высокомерны по своей природе. Правда, к их чести надо сказать, что они не всегда демонстрируют собственное превосходство, но сегодня удержать себя в рамках приличия не смогут. В результате кто-то из обиженных решит разорвать с ними отношения, что для них нежелательно.

Весы

Весы редко демонстрируют высокомерие по отношению к окружающим, хотя в глубине души уверены в собственном превосходстве. Сегодня это правило у них не сработает — они могут указать на и присущие им преимущества самым близким людям, что им категорически не понравится.

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