Три знака Зодиака, которым сегодня может показаться, что подобное с ними уже происходило

Такие ситуации будут даны не для того, чтобы вызвать ностальгию — они помогут сделать выводы из совершенных ошибок и расставить все точки над «и».

Сегодня, 23 февраля, ощущение дежавю испытают представители всех знаков зодиакального круга, но три из них будут уверены, что снова проживают ситуации прошлого.

Телец

Тельцы часто «путешествуют» в прошлое, что, как правило, связано с человеком, которого они когда-то любили, но, несмотря на многочисленные любовные приключения, так и не смогли забыть. Нынешний день даст им редкий шанс наладить разрушенные некогда отношения.

Лев

Львов ощущение дежавю будет раздражать– они-то были уверены, что навсегда распрощались с прошлым, а оно снова дает о себе знать. Им нужно подумать, почему звезды повторяют одни и те же обстоятельства — скорее всего, они не сделали какой-то важный вывод, не дающий им идти вперед.

Стрелец

Стрельцам все еще надеются наладить отношения с человеком, с которым их в былые времена у них существовала тесная связь. Даже если сегодня им покажется, что все вот-вот устроиться, им нужно знать: скорее всего, это не более чем игра подсознания, которое создает для них ощущение дежавю.

