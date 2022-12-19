Три знака Зодиака, которым сегодня можно брать кредит

Энергетика нынешнего лунного дня очень слаба – даже при не самом активном использовании ее хватит только до обеда, после чего придется восстанавливать силы при помощи отдыха и любимых занятий. По этой – уважительной – причине реализацию серьезных профессиональных проектов лучше перенести на другое время, а вот решением финансовых вопросов заниматься не только можно, но и нужно.

Сегодня, 19 декабря, заниматься решением финансовых вопросов звезды рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но трем из них в этот день можно брать кредиты.

Рак (22.06 – 22.07)

У Раков – и они знают за собой этот грех – деньги утекают сквозь пальцы, поэтому собрать необходимую сумму для них всегда очень трудно, а порой и невозможно. В любой другой день звезды отговаривали бы их от кредита, но сегодня благоприятное время для того, чтобы воспользоваться услугами банка. Велика вероятность того, что им удастся составить льготный договор, по которому проценты составят сущие копейки.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы кредиты брать не любят: им проще накопить деньги, а потом приобрести то, в чем давно существует необходимость. Но на этот раз покупка может оказаться срочной (скорее всего, это будет недвижимость – например, актуальный в наше время домик в деревне), а денег, как назло, не будет хватать, поэтому придется искать выход. Кредит – лучший из них, тем более что они и сами не заметят, как выплатят его.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы охотно и, можно даже сказать, бездумно и легкомысленно берут деньги в кредит, но рано или поздно перед ними встает серьезный вопрос: а как их отдавать? Сегодня им можно его себе не задавать: звезды позаботятся о необременительной, но при этом хорошо оплачиваемой подработке, которая через некоторое время позволит им погасить всю сумму сразу, не заморачиваясь ежемесячными платежами.

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