Три знака Зодиака, которым сегодня можно демонстрировать свои чувства
День, когда можно — и нужно — принимать важные решения, но только в том случае, если они будут правильными, а иначе лучше с ним повременить.
В отношениях с близкими — и не очень — людьми не рекомендуется скрывать свои чувства: чрезмерная сдержанность может привести к серьезному моральному дискомфорту.
Сегодня, 12 января, сдерживать себя категорически не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно демонстрировать окружающим свои чувства.
Телец
Тельцам, как одному из самых вспыльчивых знаков Зодиака, сдерживать свои эмоции очень трудно, поэтому им не стоит этого делать — во всяком случае, сегодня. Попытки сохранять спокойствие могут привести к негативным для их нервной системы последствиям.
Рак
Ракам — особенно тем из них, кто находится в состоянии выяснения отношений с близким человеком — нежелательно скрывать чувства, которые они испытывают к нему. Напротив, им надо тщательно их продемонстрировать — это резко улучшит моральный климат в семье.
Дева
Девы часто сдерживают свои чувства, считая, что окружающие пользуются их хорошим расположением в собственных — корыстных — целях. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют представителям знака открыть свое сердце находящимся рядом людям — особенно тем, кого они любят.
