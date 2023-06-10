Три знака Зодиака, которым сегодня можно договариваться о чем-то важном

Нынешний день благоприятен во всем, кроме начала новых дел – от них необходимо отказаться по одной простой причине: любое начинание заведомо обречено на провал. Зато звезды рекомендуют в это время проводит переговоры любого – как делового, так и личного – характера: партнеры будут охотно идти навстречу, соглашаться с любыми предложениями и чаще говорить "да", а не "нет".

Сегодня, 10 июня, разговаривать и – что очень важно! – договариваться с окружающими людьми можно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них – особенно.

Дипломатичные Весы (24.09 – 23.10) и в любой другой день могут достичь взаимопонимания в разговоре даже с самыми непростыми собеседниками, но сегодня они смогут продемонстрировать в общении настоящие чудеса. Стоит воспользоваться благоприятным временем для того, чтобы наладить отношения с ближайшими – и надоедливыми – соседями: больше они не будут докучать.

Оптимистичных Водолеев (21.01 – 18.02) в последнее время угнетает появившееся в последнее время в отношениях с родными людьми напряжение, от которого они очень хотят избавиться. Нынешний день даст им для этого все возможности: главное, пригласить родственников в гости или самим отправиться к ним, что в выходной день сложности не составит, а там – в разговоре – они найдут нужные слова и доводы.

Любвеобильные Рыбы (19.02 – 20.03), выбирая между личной жизнью и профессией, как правило, делают ставку на первую. Сегодня им можно – и нужно – решать любые вопросы, связанные с отношениями с любимым человеком, особенно если в последнее время они зашли в тупик. Представители знака смогут найти нужные слова, которые убедят их вторую половинку в их нежных чувствах.

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